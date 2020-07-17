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Kurban Bayramı tarihi 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi burada

2020 Kurban Bayramı tarihi sorgulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nda corona virüsü nedeniyle tatil yapamayanlar gözlerini Kurban Bayramı'na çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2020 yılı Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi belirtildi. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Kurban Bayramı tatili tatil yapacaklar için fırsat gibi gözüküyor. İşte Diyanet dini günler takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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