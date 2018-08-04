Kurban Bayramı tatili için müjde verildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu resmen açıkladı. Tatilciler şimdiden "Kurban Bayramı ne zaman, tatil ne zaman başlayacak" sorularını araştırıyor. İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi hakkında ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN? (2018)

Bu sene Kurban Bayramı 20 Ağustos Pazartesi günü arefe günü idrak edildikten sonra 21 Ağustos Salı günü başlayacak. Bayramın ilk günü 21 Ağustos Salı günü olacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

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