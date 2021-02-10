Hayat verdiği karakterle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Seray Kaya, Kadın dizisinde Şirin karakteri ile popülerleğini artırdı. Kuruluş Osman Lena kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında?

SERAY KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakterini canlandırmıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Gülümse Yeter dizisinde "Gül" karakterini canlandırmıştır. 2017 ve 2020 yılları arasında FOX'da yayınlanan Kadın dizisinde "Şirin Sarıkadı" karakterini canlandırarak ile asıl çıkışını yakalamıştır. Yapım yılı 2019 olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde "Maria" karakterini canlandırarak ilk beyaz perde deneyimini yaşamıştır. 2020'den beri Atv'de Kuruluş Osman dizisinde "Lena Hatun" karakterini canlandırmaktadır.