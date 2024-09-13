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        Haberler Gündem Çevre Kuruyor: Elmabaş patkalar terk etti! | Son dakika haberleri

        Ulaş da kuruyor: Elmabaş patka ördekleri gölü terk etti

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere birçok kuşa ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Yaban hayatı olumsuz etkileyen bu durumun ardından elmabaş patka ördekleri gölü terk etti. Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, "Yaklaşık 150 metre çekilme olmuş. Buraya acilen su takviyesi yapılması ve düzensiz sulamadan kurtarılması gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:18
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere birçok kuşa ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

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        İlçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, son zamanlarda yağış azlığı ve bilinçsiz sulama nedeniyle ciddi oranda düştü.

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        Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve özellikle başta elmabaş patka ördekleri olmak üzere birçok göçmen kuş türünü bünyesinde barındıran gölde, yaban hayatı da olumsuz etkileniyor.

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        Kıyıdan yaklaşık 150 metre suyun çekildiği gölde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördekleri de gölü terk etti.

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        Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, "İlk defa bu suyun, bu şekilde düştüğünü gördüm. Artık bu göl bitme noktasına gelmiş durumda. Yaklaşık 150 metre çekilme olmuş. Özellikle elmabaş ördeklerin burada görülmesi, bizim için bir cazibe merkezi yaratmıştı. Elmabaş artık görünmüyor" dedi.

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        Murat Sulakçı, "Buraya su takviyesi yapılarak gölümüz ayakta tutuluyordu. Elmabaş ördeklerinin zaten nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlımızdır. Bu suyun çekilmesi demek, birçok canlının yaşama şansının azalması demektir. Buraya acilen su takviyesi yapılması ve düzensiz sulamadan kurtarılması gerekiyor" diye konuştu.

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        #ulaş gölü
        #elmabaş patka ördeği
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