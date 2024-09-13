Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, "İlk defa bu suyun, bu şekilde düştüğünü gördüm. Artık bu göl bitme noktasına gelmiş durumda. Yaklaşık 150 metre çekilme olmuş. Özellikle elmabaş ördeklerin burada görülmesi, bizim için bir cazibe merkezi yaratmıştı. Elmabaş artık görünmüyor" dedi.