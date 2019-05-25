Kaza, Emet-Tavşanlı karayolu Çöğürtlen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesi Yaylayolu köyünden Tavşanlı istikametine gitmek üzere yola çıkan Serkan Yılmaz (37) yönetimindeki otomobil, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü Serkan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet İşleyen de yaralandı. İHA'nın haberine göre; yaralı, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
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