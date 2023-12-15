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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, tarihi eser olarak değerlendirilen 21 parça eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:12
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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, tarihi eser olarak değerlendirilen 21 parça eşya ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 dolma tabanca, altıpatlar tabanca, Osmanlı dönemine ait tüfek, 3 kılıç, kama, 2 sini, 2 sikke, mermer parça, Osmanlı Türkçesi ibareler yazılı olan 6 belge ve eski dönemlere ait ölçüm aleti parçası bulundu.

        Gözaltına alınan ve antikacılık yaptığı öğrenilen sürücü H.A'nın (62) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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