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        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "Tavşanlı Tarihinde Mevlevilik" anlatıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda, "7-17 Aralık Mevlana Haftası" etkinlikleri kapsamında "Tavşanlı Tarihinde Mevlevilik" konulu program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:19
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        DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda "Tavşanlı Tarihinde Mevlevilik" anlatıldı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda, "7-17 Aralık Mevlana Haftası" etkinlikleri kapsamında "Tavşanlı Tarihinde Mevlevilik" konulu program düzenlendi.

        Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mustafa Çağrı Demir'in yaptığı etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, 750'nci vuslat yıl dönümünde, Hazreti Mevlana'yı "sevginin ve hoşgörünün evrensel mühendisi" olarak tanımladı.

        "Türk milleti olarak Hazreti Mevlana gibi bir değere ve eserlerine sahip olduğumuz için ne kadar gurur duysak azdır." diyen Çelik, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

        Mevlana’nın soyundan gelen Esif Dede’nin torunlarından, Tavşanlılı ve aynı zamanda Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nedret Korkmaz tarafından Hazreti Mevlana ve yaşam felsefesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Korkmaz, Tavşanlı’da bulunan ve Mevlevihane Medresesi olan evleri, Hazreti Mevlana'ya uzanan soyu ve Tavşanlı Mevlevihanesi hakkında büyüklerinden duyduklarını ve bildiklerini dinleyicilere aktardı.

        Tavşanlılı tarih araştırmacısı Mesut Kocaman da Tavşanlı Mevlevihanesi hakkında dinleyicileri tarihi belgelerle bilgilendirdi.

        Tavşanlı Mevlevihanesi konusunda kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Kocaman, Mevlana Haftası'nda yapılan bu etkinlik sayesinde çalışmalarından elde ettiği bilgileri öğrenci, öğretmen ve halkımıza aktarmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, katılımcılara ve okul yönetimine teşekkürlerini iletti.

        Etkinlik sürecinde Tavşanlılı neyzen İbrahim Harmancıklıoğlu da ney dinletisi sundu ve ney eşliğinde KYK Aslanbey Yurt Müdürü Ahmet Taş, “Etme” isimli Mevlana’nın şiirini okudu.

        Öğrenciler, akademisyenler, öğretmenler, kurum amirleri ve yetkilileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğin sonunda, sunum yapan konuklara Prof. Dr. İsmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Sosyal Hizmet Müdürü Havva Gümüş ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Öztürk tarafından hediyeler takdim edildi.

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