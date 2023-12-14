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        Kütahya'da firari iki cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:54
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        Kütahya'da firari iki cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçu"ndan hakkında 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (24) ile 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (23) Eğirler köyünde saklandığını belirledi.

        Köye operasyon düzenleyen ekiplerin gözaltına aldığı H.K. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Zanlıların, 22 Kasım 2015'te gerçekleşen 12 yaşındaki Halil Bulut'un öldürülmesi olayına karıştıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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