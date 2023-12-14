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        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:02
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        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı
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        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi 13 yaşındaki Emrullah K, Şeker Caddesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Olay yeri yakınındaki polis ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, Aslanapa İlçe Hastanesi'ne götürüldü.

        Vücudunda ısırıklar bulunan Emrullah K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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