Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı öğrenci yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi 13 yaşındaki Emrullah K, Şeker Caddesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay yeri yakınındaki polis ekipleri tarafından kurtarılan çocuk, Aslanapa İlçe Hastanesi'ne götürüldü.

Vücudunda ısırıklar bulunan Emrullah K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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