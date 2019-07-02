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Kuzey Kore zirvesi: Donald Trump görevindeyken Kuzey Kore'ye adım atan ilk ABD başkanı oldu

Kuzey Kore lider Kim Jong-un ile silahve askerden arındırılmış bölgede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeden sonra Kuzey Kore'ye adım atarak, görevindeyken Kuzey Kore'ye geçen ilk ABD Başkanı oldu. İkilinin sınırda tokalaşması 'tarihi bir an' olarak yorumlandı.

Kuzey Kore zirvesi: Donald Trump görevindeyken Kuzey Kore'ye adım atan ilk ABD başkanı oldu
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Trump ile Kim, silahsızlandırılmış bölgede tokalaştı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen 'silahsızlandırılmış bölgede' bir araya gelip tokalaştıktan sonra Kuzey Kore sınırını geçti.

Guardian gazetesinin editörü Julian Borger "Bunun özellikkle Kim rejimi için sembolik önemi var. Ülkesinin normalleştiğinin ve dünyada diğer büyük güçlerle beraber bir konuma sahip olduğunun işareti" yorumunu yaptı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da Beyaz Saray'daki görevinin son aylarında Kuzey kore'ye geçmeyi planlamış ama 2000 yılında George W. Bush'un seçimleri kazandığının netleşmesiyle vazgeçmişti.

ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter da Beyaz Saray'daki görevi sona erdikten sonra diplomatik temaslar için Kim'in babası Kim Il-sung'u 1994 yılında ziyaret etmişti.

Bazı yorumcular Donald Trump'ın ziyaretini 'tamamen tiyatro' olarak görürken, bazı yorumcular ise bu ziyaretin yeni bir müzakere sürecinin önünü açabileceğini ifade ediyor.

Üçüncü görüşme

- AFP
Silahsızlandırılmış bölge Kuzey ile Güney Kore'yi ayıran sınırı oluşturuyor.

İki liderin, nükleer silahlardan arınmayı masaya yatırdıkları son zirveleri sonuçsuz kalmıştı.

Yarımadayı ikiye ayıran silahsızlandırılmış bölgede gazetecilere konuşan Trump 'tarihi bir an' olarak tanımladığı geçişi için 'iki Kore arasındaki sınırı geçmiş olmaktan gurur duyduğunu' söyledi.

Gazetecilere nadiren konuşan Kim de, görüşmenin 'Trump ile aralarındaki mükemmel ilişkinin bir işareti' olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçmesi için yürütülen müzakereler geçen sene hızlanmış, Trump ile Kim Singapur'da bir araya gelmişti. İki lider 'Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması' konusunda kararlılıklarını dile getirmiş ancak bunun ne anlama geleceği konusunda ayrıntı vermemişti.

İki lider Şubat ayında da Hanoi'de bir araya geldi. Ancak bu görüşmeler de ABD'nin yaptırımları hafifletmekte kararlı davranmasıyla sonuçsuz kaldı.

Hanoi'deki görüşmelerden sonra müzakereler dursa da iki lider yazışmaya devam etti.ABD Başkanı Donald Trump, görevindeyken Kuzey Kore'ye geçen ilk ABD başkanı oldu.

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