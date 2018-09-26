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2018 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite kayıtlarını tamamlayan ve öğrenim görmeye başlayan binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversiteye yerleşen öğrenciler de KYK burs/kredi başvurularını yapacakları günü bekliyorlar. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

26.09.2018 - 11:48 | Güncelleme:

2018 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Üniversiteye başlayan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihi bekliyorlar. Eğitim hayatları boyunca maddi destek olacak KYK bursu öğrencileri oldukça rahatlatıyor. KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursunu kimler alabilir? Detaylar haberimizde...

2018 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK),  kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklamada henüz bulunmadı. KYK tarafından geçtiğimiz günlerde burs ve kredi başvuruları ile ilgili açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, burs ve kredi başvurularının üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacağını bildirmişti.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler;

  • Ön lisans öğrencileri, 
  • Lisans öğrencileri, 
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, 

burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. 

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

  • Ön lisans öğrencileri, 
  • Lisans öğrencileri, 
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
  • Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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