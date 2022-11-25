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KYK burs ve kredi başvuruları yeniden başladı! İşte son tarih

KYK burs ve kredi başvuruları yeniden açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu başvuruların biteceği tarih ve saati açıkladı. İşte 2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihi...

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  • KYK burs ve kredi başvuruları yeniden başladı! 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih

    KYK 2023 burs ve kredi başvuruları yeniden başlıyor. Başvuru sürecinden yararlanmak isteye ancak başvurusunu yerine getiremeyenler süreçten yararlabilecekler. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılanlan son başvuru tarihi...
  • KYK burs ve kredi başvuruları yeniden başladı! 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih

    KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI YENİDEN BAŞLADI

    17 Kasım’da KYK burs başvuru işlemleri tamamlandı ve değerlendirmeye alınmaya başladı. 
  • KYK burs ve kredi başvuruları yeniden başladı! 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih

    Ancak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu GSB burs-kredi başvurularının yeniden açıldığını sözledi. 

     
  • KYK burs ve kredi başvuruları yeniden başladı! 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih

    KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcunun kaldırıldığını bildirdi.

    Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibarıyla e-devlette başladığını duyurdu.
  • KYK burs ve kredi başvuruları yeniden başladı! 2023 KYK kredi ve burs başvuruları son tarih

    Bazı gençlerin GSB kredi-burs başvurularını çeşitli nedenlerden yapamadığını belirten Bakan Kasapoğlu başvuruların yeniden açıldığını ve yarın 23.59'a kadar yapılabileceğini belirtti.

     

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