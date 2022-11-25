KYK 2023 burs ve kredi başvuruları yeniden başlıyor. Başvuru sürecinden yararlanmak isteye ancak başvurusunu yerine getiremeyenler süreçten yararlabilecekler. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılanlan son başvuru tarihi...