Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt başvuru işlemleri ile ilgili süreç takip ediliyor. KYK yurt başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre aracılığı ile yapılabilecek.KYK yurt başvuru işlemleri başladı mı? KYK yurt başvurusu ne zaman?

KYK YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLADI MI? KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru işlemleri henüz başlamadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması ile ilgili resmi karar açıklanır açıklanmaz KYK yurt başvuru işlemlerinin de netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

KYK YURT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.