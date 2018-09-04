Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) ile ilgili öğrencilerin araştırmaları devam ediyor. Heyecanla beklenen üniversite tercih sonuçlarına göre, yaşadıkları şehir dışındaki üniversitelere yerleşen öğrenciler kalacak yer sorununu çözmek için KYK yurtlarına başvuruyor. Peki KYK yurtlarına başvurular nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2018

1) e-Devlet Kapısı

http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş̧” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi

Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi

Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

• e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.

• Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt Başvurusu” dur. Sisteme Giriş̧ işleminizi tamamladıktan sonra,

• “e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Gençlik ve Spor Bakanlığı” altında bulunan “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ve ya,

• “SİTE İÇİ ARAMA” kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ya da,

• Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-başvurusu yazarak ulaşabilirsiniz.

- Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, sistem sizi kimliğinizi doğrulamak üzere yurt başvurusu için giriş sayfasına yönlendirecektir. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” kutucuğunu tıklayarak işleme devam ediniz.

- T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapınız ve işleme devam ediniz.

- e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin kullanımına ilişkin taahhütnameyi dikkatlice okuduktan sonra “Okudum” ve “Kabul ve Taahhüt ediyorum” onaylayarak işleme devam ediniz. Eğer e-Devlet Kapısına ilk defa giriş yapıyorsanız güvenliğiniz için sistem sizi yeni şifre belirlemeye yönlendirecektir. “Yeni Şifre Belirle” kutucuğuna tıklayarak işleme devam ediniz.

- Birinci kutucuğa ilk defa giriş yaptığınız e-devlet şifrenizi, ikinci ve üçüncü kutucuğa belirlemiş olduğunuz yeni e-devlet şifrenizi giriniz. Ardından “değiştir” butonunu tıklayarak işleme devam ediniz. Şifre değiştirme işlemini tamamladıktan sonra “tamam” kutucuğunu tıklayarak işleme devam ediniz.

- Profil bilgileriniz yurt başvurusunda azami önem arz etmektedir. “Profilimi Şimdi Güncelle” seçeneğini tıklayarak açılan pencerelerden profilinizle ilgili doğru bilgileri giriniz ve işleme devam ediniz.

Profilinizle ilgili doğru bilgileri giriniz ve işleme devam ediniz. Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini

dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Kimlik bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyip işleme devam ediniz.

Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz.

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF.

2018-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;

30 Haziran 2018 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

ÖĞRENİM KREDİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Öğrenim kredisi alan öğrencilerden, bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilmeyecek.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği"nin, "Kredi alan öğrencilerden, en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir." maddesi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan madde ile öğrenim kredisi alan öğrencilerden en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri artık kesilmeyecek.

Kurumdan burs alan öğrencilerden Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başarı kıstasına göre başarısız olanlara, bursun kesildiği tarihten itibaren öğrenim kredisi verilecek. Ancak, öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenciler bu durumu bir dilekçe ile Kuruma bildirebilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.

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