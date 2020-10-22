KYK, yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi veriyor. Her yıl eğitim ve öğretim programının başlamasının ardından kısa bir süre sonra KYK kredi ve burs başvuruları başlar, yıl sonunda sonuçları belli olur, yeni yılda öğrencilerin hesabına burs ya da kredi yatar.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARINDA SON DURUM

KYK kredi ve burs başvuru işlemleri henüz başlamadı. Ekim ayı içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti.

YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin Ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

2020 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında uygulanacak kredi ve burs miktarı ile ilgili "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de kredi veya burs 500 liradan, 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK bu konu ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek için şu açıklamayı yaptı:

"Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.



15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır."