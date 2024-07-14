Lamine Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Pele'yi geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu oldu.
EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında İspanya formasıyla sahaya çıkan Lamine Yamal, bir rekora daha imza attı.
Genç yıldız, 1958 Dünya Kupası finalinde Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu (17 yıl 1 gün) oldu.
İspanya formasıyla EURO 2024'te 6 resmi maça çıkan Yamal, bu mücadelelerde 3 asist yapıp, 1 gollük katkı sağladı.
Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı ile toplam 13 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.