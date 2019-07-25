YouTube’un müzik uygulaması “YouTube Music” özel bir lansmanla tanıtıldı. Doğuş Çabakçor’un geceye özel hazırladığı remix’ler, Zeynep Bastık ve Jabbar’ın canlı performans sergilediği gecenin sürprizi ise Ümit Besen oldu.

Doğuş Çabakçor’un “Nikah Masası” remix’i sırasında şarkının sahibi Ümit Besen sahneye çıkarak davetlilere sürpriz yaptı.

Müziğin ve müzisyenlerin yolculuğunu destekleyen “YouTube Music” lansmanına YouTuber’ların yanı sıra ünlü isimler, müzisyenler ve müzik endüstrisinin önde gelen isimleri de katıldı.

Davete katılan isimler arasında; Burcu Esmersoy, Enis Arıkan, Hande Doğandemir, Aslı Kızmaz, Kemal Hamamcıoğlu, Pelin Akat, Ceylan Pirinçcioğlu, Enes Batur, Ümit Karalar, Akasya Asiltürkmen, Batya Kebudi gibi isimlerin yanında Ufuk Beydemir, Özge Fışkın, Nil İpek, Melisa Karakurt, Emir Yargın, Erdem Yener gibi müzisyenler de vardı.