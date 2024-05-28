Laodikya'da 21'da 5 bin üzerinde eser çıkarıldı

Kazı ve restorasyon çalışmalarının 2008'den bu yana 12 ay boyunca yapıldığını belirten Şimşek, "Bu çalışmalar sonunda birçok yapıyı ayağa kaldırdık. Şu anda Laodikya hem ülkemizde hem de dünyada tanınan ve ülkemizdeki en çok gezilen ören yerlerinin başında yer almakta" dedi.