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Gece için Lerzan Mutlu “Benim için çok özel bir albüm. Bu muhteşem şarkıları tekrar dinleyiciyle buluşturmaktan hem gurur hem mutluluk duyuyorum. Şarkıların çıktığı an itibariyle dijital platformlarda ilk üç arasına girmesi beni çok mutlu etti. Tüm sevdiğim dostlarımla muhteşem bir gece ile kutlamak istedim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim…” dedi.