Levent Babataş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Demet Evgar ile evlenecekleri konuşulan Levent Babataş ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

DEMET EVGAR İLE EVLENİYOR!

Demet Evgar geçtiğimiz gün bir ilke imza atarak sevgilisi Levent Babataş ile fotoğrafını paylaşmıştı. İkilinin evlilik yolunda olduğu öğrenildi. Eski eşinden bir oğlu olan Levent Babataş, Demet Evgar'ı ailesiyle tanıştırdı. 38 yaşındaki Demet Evgar şimdiye kadar hiç evlenmedi. İkilinin yakın zamanda nikah masasına oturması bekleniyor.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyor.