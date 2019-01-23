Emre Saygı’nın sunduğu, “Hadi Be”ye, ünlü oyuncu Levent Can konuk oldu. Saygı'nın sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu bilinmeyen yönleri anlattı. İşte Can'ın açıklamalarından satır başları:
"Geçen sene bu vakitlerde ya da biraz daha erken vakitte sevgili yönetmenlerimiz Yağmur-Durul Taylan'ın teklifiyle görüşmeye gittim. "Bir şive mi yapacağız, aksanla mı konuşacağız?" dedim, "ee tabii, çünkü bir Rum’sun" dediler. Aksanlı, lehçe yaparak konuştuğum rolleri çok bıçak sırtı olarak görürüm. Çünkü şöyle bir tehlikesi var; Rum aksanıyla konuşmaya girersin Rumca konuşursun fakat cümlenin içerisinde öyle bir kelime karşına çıkar ve onu öyle bir şekilde tonlarsın ki o seni bir anda Rum aksanından Ermeni aksanına çevirir. Hatta Rum aksanında 4 aksan birbirine karışabiliyor."
"YAZDIĞIM MESAJA CEVAP ALAMAMIŞSAM..."
"Cep telefonlarıyla yaşıyoruz ya artık, 20 - 25 yıldır hayatımızda ve insanlara çok kolay ulaşıyorsun. Bu kadar kolay ulaşabilirken, bazen arayıp da cevapsız kalıyorsun ya... Tamam, olabilir… O anda müsait değildir ve açamamıştır ama o cevapsızlık süresi 5 - 8 saati geçmişse, hatta ertesi gün bile hala dönüp aranmamışsam o noktada biraz sinirleniyorum. Yazdığım bir mesaja da cevap alamamışsam, cevapsız bırakılmışsam sinirleniyorum. Bir de Whatsapp yazışmalarında her kelimeyi tek tek, ayrı ayrı gönderene sinirleniyorum, bir kerede yaz gönder! Bir kelime yazıyor gönderiyor, bir kelime yazıyor bir daha gönderiyor. O mesaj bildirim sesi sürekli blink blink geliyor ya... Hepsini bir seferde yaz, okuyayım işte!"
Röportajın bir kısmında Instagram’da paylaştığı “Volverine” benzeyen fotoğrafı gösterilince, fotoğrafın nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi verdi: Bir tiyatro oyunu oynuyorduk “Sadece Arkadaşız” diye... Onur Şenay, Deniz Akkaya falan... O oyunun afişlerini çekerken tanışmıştım Mehmet’le, o da beni çekerken vizörden Hugh Jackman’a benzetmiş. “Abi ne kadar benziyorsun Hugh Jackman’a, seninle bir Volverine çalışması yapsak” dedi.
"Olur" dedim. O zaman Mehmet Turgut beni gördüğünde sakalsız, bıyıksız baya parlak bir tiptim. O tiple beni Volverine benzetti. Sonra bir iş için sakal bırakmam gerekti, o iş bittikten sonra sakalı kesecekken "dur, Volverine gibi keseyim" dedim kendime... Bıyıkları kestim, çenemdeki sakalları kestim Mehmet’in karşısına çıktım. “Mehmet ne diyorsun olmuş muyum?” dedim, o da “abi ne diyorsun, o gelmiş karşıma resmen, hemen fotoğraf çekimini yapalım" dedi.
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