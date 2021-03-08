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Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin biyografisi

Levent Gültekin, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Saldırıya uğradığını açıklayan Levent Gültekin ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Levent Gültekin'in biyografisi...

Levent Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Levent Gültekin biyografisi

Levent Gültekin, internet haber sitelerinde Cenk Açık takma adı ile geçmiş dönemde yazılar yazdı. Şimdi ise sevenleri ve takipçileri tarafından hayatı merak edilen Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

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