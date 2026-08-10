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        Haberler Bilgi Gündem LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil sonucu sorgulama ekranı

        LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil sonucu sorgulama ekranı

        LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 1. nakil sonuçlarına çevrildi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul üzerinden takip edebilecek. 1. nakil sonucunda istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için ise ikinci nakil süreci başlayacak. Peki, LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır? İşte LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 00:52 Güncelleme:
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        2026 LGS kapsamında ilk yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı ve ardından nakil dönemi başladı. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için 1. nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2. nakil tercih dönemi başlayacak. Peki, 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrenciler sonuçlarını nereden öğrenecek? İşte LGS 1. nakil sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

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        LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yerleştirme takvimine göre LGS 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alındı.

        LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle sorgulayabilecek.

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        LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI VE SONUÇLARI

        Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil süreci başlayacak.

        MEB takvimine göre:

        2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

        2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

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        HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON SÜRECİ

        İki nakil döneminde de herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek.

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        Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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