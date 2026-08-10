2026 LGS kapsamında ilk yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı ve ardından nakil dönemi başladı. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için 1. nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2. nakil tercih dönemi başlayacak. Peki, 2026 LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrenciler sonuçlarını nereden öğrenecek? İşte LGS 1. nakil sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...