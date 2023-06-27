LGS TABAN PUANLARI 2023

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.



Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir:

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