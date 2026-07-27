LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zamana kadar devam edecek?
Milyonlarca öğrencinin mesleki geleceği açısından büyük önem taşıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Öğrenciler ve veliler, istedikleri liselere yerleşebilmek için tercih işlemlerini bugün tamamlamak zorunda. Sürecin tamamlanmasının ardından ise tüm dikkatler, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zamana kadar devam edecek? LGS tercihleri için son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Milyonlarca öğrencinin mesleki geleceği açısından büyük önem taşıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Öğrenciler ve veliler, istedikleri liselere yerleşebilmek için tercih işlemlerini bugün tamamlamak zorunda. Sürecin tamamlanmasının ardından ise tüm dikkatler, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zamana kadar devam edecek? LGS tercihleri için son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte hangi okula yerleştiklerini öğrenebilecek ve açık kontenjanlara göre nakil sürecini planlayabilecek. Bu süreç, tercih döneminin ardından öğrenciler için yeni fırsatları da beraberinde getirecek.
LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, 5-7 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil tercih süreci başlayacak. Bu aşamada öğrenciler, yerleştikleri okulu değiştirmek için yeniden tercih yapma imkanına sahip olacak. Yapılan başvuruların sonuçları ise 10 Ağustos’ta açıklanacak ve süreç bu doğrultuda devam edecek.
LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
LGS tercih işlemleri 27 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerel yerleştirme kapsamında tercih yapacak öğrenciler, ilk 3 tercihini kendi kayıt alanlarından seçmek koşuluyla en fazla 5 okul yazabilecek. Ayrıca aynı okul türünden (Anadolu lisesi, meslek lisesi, imam hatip lisesi) en fazla 3 tercih yapılmasına izin veriliyor. Bu kurallara dikkat edilmesi, yerleştirme sürecinde önemlidir.