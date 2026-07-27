LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN! 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zamana kadar devam edecek?

Milyonlarca öğrencinin mesleki geleceği açısından büyük önem taşıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde sona gelindi. Öğrenciler ve veliler, istedikleri liselere yerleşebilmek için tercih işlemlerini bugün tamamlamak zorunda. Sürecin tamamlanmasının ardından ise tüm dikkatler, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zamana kadar devam edecek? LGS tercihleri için son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.