İlk projesi "Mesela"yı müzikseverlerle buluşturan Lider Şahin'in Nilay Cafer ile klipteki cesur sahneleri ve başarılı oyunculuğu göz doldurdu. "Mesela" klibinin yönetmenliğini Bedran Güzel üstlenirken, görüntü yönetmenliği ise Veli Kuzlu'ya emanet edildi.

Tüm detaylarının ustalıkla ve titizlikle hazırlandığı, Ümraniye Platoları'nda çekilen klibin dekor ve mekan tasarımı 2 gün sürerken klipte yaklaşık olarak 40 kişilik bir ekip çalıştı.

"Mesela" şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçen Lider Şahin'in oyuncu Nilay Cafer ile birlikte yer aldığı sahnelerindeki cesur kareleri film sahnelerini aratmadı.

Klibin küvet sahnelerinde soyunan Lider Şahin, sanata hizmet eden özgün klibi ile izleyicisinden tam not alarak zirveye doğru sağlam adımlar attığını gösterdi.