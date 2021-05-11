Lübnan Cumhurbaşkanı Avn uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı
AA

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da birkaç gündür süren İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmaya çağıran Avn, "Adalet olmadan barış olmaz, adalet de başkalarının haklarına saygı gösterilmeden sağlanmaz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direnişini selamlayan Avn, "Güç ilkesinin tiranlığı, göçe zorlama ve haklarını ellerinden alma yöntemleri daha fazla şiddete yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Heniyye'den Cumhurbaşkanı Avn'a mesaj

Açıklamada ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in saldırılarına dair Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a bir bilgilendirme mesajı gönderdiği belirtildi.

Mesajında, Filistin halkı ve kutsallarına yönelik saldırıların durdurulması için bölgesel ve uluslararası siyasi ve diplomatik destekleri toplama çabasına girilmesi talebinde bulunan Heniyye, şunları kaydetti:

"Kudüs'teki halkımız, Filistinliler, tüm Arap ve Müslümanların yerine 50 yılı aşkın süredir toprağı ve kutsalları savunmakta direnişini sürdürüyor. Halkımız, topraklarını kurtararak dönüş hakkını elde edinceye ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kuruncaya kadar bu yoldan dönmeyecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme sürecini başlattı
DÜNYARusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini ...
SON DAKİKA: ABD'de iktidardaki Demokrat Parti'de ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail çağrısı! - Haberler
DÜNYAABD'de Demokrat Parti'den Biden'a İsrail çağrısı!
İtalya’dan Avrupa Birliği'ne teklif
DÜNYAİtalya’dan Avrupa Birliği'ne teklif!
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'e baskı, Filistin'e destek artırılmalı
DÜNYAKalın: İsrail'e baskı, Filistin'e destek artırılmalı
İSRAİL KATLİAMI! Son dakika: Siyonizm Karşıtı Yahudiler Hahamı Dovid Feldman: "Saldırılar kabul edilemez!"
DÜNYASiyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Hahamı Dovid ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı'yla görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs diplomasisi!
SON DAKİKA: BM, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten derin endişe duyuyor! - Haberler
DÜNYABM İsrail'deki şiddetten endişe duyuyor
Türk Donanmasına yeni gemi! SON DAKİKA: Forbes Dergisi Türk donanmasının drone uçak gemisini yazdı- Haberler
DÜNYA"Türk donanmasının drone uçak gemisine bakın"
Kraliçe Elizabeth’ten post pandemi dönemi için yol haritası
DÜNYAKraliçe Elizabeth’ten post pandemi dönemi için yol ...
SON DAKİKA: Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama!
DÜNYADışişleri'nden İsrail'in saldırılarına ilişkin ...