Önce Lionel Messi, ardından Neymar, sonra Cristiano Ronaldo ve şimdi de Luka Modric. İspanyol Maliyesi dünyaca ünlü futbol yıldızlarının peşini bırakmıyor. Ronaldo ve Neymar’a ülkeyi terk ettirecek şekilde vergi cezaları çıkaran ve hapis tehdidi ortaya koyan İspanyol Maliyesi, bu kez de Real Madrid’in yıldızı Luka Modric’in peşine düştü.



Rusya’da yapılan FIFA Dünya Kupası’nda altın top ödülünü kazanan Hırvat yıldız Luka Modric için vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 8 ay hapis cezası istendi. İspanya'nın El Mundo Gazetesi'nin iddiasına göre Modric’in 870 bin 728 Euro tutarında Kamu Hazinesi'ne karşı iki mali suç işlediği tespit edildi.



Yine aynı gazetenin iddiasına göre Modric, cezaevine girmemek için savcılıkla bir anlaşma imzalayacak. Zaten 2 yıldan az hapis cezası aldığı için İspanya yasalarına göre hapis yatmak zorunda da değil. Yine de yapacağı anlaşmayla pek çok yükümlülüğü kabul edecek.



Maliye Bakanlığı ile imzalanacak anlaşmaya göre suçlandığı rakamın üzerinden yüzde 40'ına kadarını para cezası ödeyecek. Yani 348 bin 291 Euro. Hapis cezası yerine, diğer futbolcuların yaptığı gibi günlük 250 euro ceza ödemeyi kabul edecek.

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