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Luran Ahmeti hayatını kaybetti

Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ahmeti, 'Kurtlar Vadisi' ve 'Elveda Rumeli' gibi ünlü yapımlarda rol almıştı

Luran Ahmeti koronavis nedeniyle hayatını kaybetti! Luran Ahmeti kimdir? - Magazin haberleri
AA

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

"GÖZYAŞLARIM DURMUYOR"

Hazal Kaya vefat haberinin ardından, "Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam... Bu ne zamansız ölüm..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bülent Şakrak da birlikte yer aldıkları fotoğrafı, "Ah bee koca Arnavut... Devrin daim olsun." notuyla paylaştı.

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