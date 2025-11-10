Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon: 2 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lyon: 2 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, deplasmanda Lyon'u 3-2 mağlup etti. 90+5'te Joao Neves'in attığı golle galibiyete ulaşan ve liderliği bırakmayan PSG, puanını 27'ye çıkardı. 90+3. dakikada Nicolas Tagliafico'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lyon ise haftayı 20 puanla tamamladı.

        Giriş: 10.11.2025 - 01:15 Güncelleme: 10.11.2025 - 01:15
        PSG, 90+5'te zirveyi bırakmadı!
        Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, Lyon'a konuk oldu. Groupama Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla PSG oldu.

        Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zaire-Emery, 33. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 90+5. dakikada Joao Neves kaydetti.

        Ev sahibi Lyon'un gollerini ise 30. dakikada Afonso Moreira ve 50. dakikada Maitland-Niles kaydetti. Ayrıca Lyon'da Tagliafico, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lyon ise 20 puanla 7. sırada yer aldı.

        Ligde gelecek hafta PSG, Le Havre'ı konuk edecek. Lyon, Auxerre'ye konuk olacak.

