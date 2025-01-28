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        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon'da Pierre Sage dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Lyon'da Pierre Sage dönemi sona erdi

        Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:55 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:55
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        Lyon'da Sage dönemi sona erdi
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        Fransa ekibi Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage ile yollar ayrıldı.

        Olimpik Lyon Kulübü, Kasım 2023'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcının görevine son verildiğini duyurdu.

        Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 19 hafta sonunda 30 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer aldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türk temsilcileri ile iki kez karşılaşan Lyon, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Fenerbahçe deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde 7 haftada 14 puan alan Lyon, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 5. basamakta yer buldu.

        Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda ise 5. lig takımı Bourgoin'e elenerek hayal kırıklığı yarattı.

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