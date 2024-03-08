Maccabi Haifa: 3 - Fiorentina: 4 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina, deplasmanda Maccabi Haifa'yı deplasmanda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselme yolunda avantajı elde etti.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Maccabi Haifa ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Bozsik Aréna'da oynanan müsabakayı Fiorentina 4-3'lük skorla kazandı.
Konuk ekip Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 2'de M'Bala Nzola, 58'de Lucas Beltrán, 73'te Rolando Mandragora ve 90+5. dakikada Antonín Barák attı. Maccabi Haifa'nın gollerini ise 12'de Abdoulaye Seck, 29'da Gizacho Gadi Kinda ve 67. dakikada Anan Khalaili kaydetti.
İki Takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda günün sonuçları:
Molde: 2 - Club Brugge: 1
Sturm Graz: 0 - Lille: 3
Olympiacos: 1 - Maccabi Tel Aviv: 4
Ajax: 0 - Aston Villa: 0
Servette: 0 - Viktoria Plzen: 0
Saint- Gilloise: 0 - Fenerbahçe: 3
Dinamo Zagreb: 2 - Paok: 0
Maccabi Haifa: 3 - Fiorentina: 4