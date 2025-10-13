Habertürk
        Haberler Dünya Madagaskar'da politik kriz | Dış Haberler

        Madagaskar'da politik kriz

        Madagaskar'da politik kriz sürerken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 22:08 Güncelleme: 13.10.2025 - 22:08
        Madagaskar'da politik kriz
        Madagaskar’da haftalardır süren siyasi kriz derinleşirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

        Fransız Ulusal Radyosu RFI’nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo’dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası’na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

        RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina’nın önce La Reunion’a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi.

        Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa’nın Madagaskar’a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

        Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina’nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor.

        Madagaskar’da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

        Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi, ancak konuşmanın nereden yapılacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

