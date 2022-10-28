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Haberler Gündem 3. Sayfa Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında 24 gözaltı!
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Amasra'daki maden faciası soruşturmasında gözaltı sayısı açıklandı!

Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden ise 24'ünün gözaltına alındığı açıklandı

Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası soruşturmasında 24 gözaltı!
Maden faciası soruşturmasında gözaltı sayısı açıklandı!
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DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 24'ü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve yöneticilerin de olduğu şüphelilerin ifadeleri alınacak.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü´nde 14 Ekim günü meydana gelen grizu faciasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise İstanbul´da olduğu belirtildi. 24 kişinin bugünden itibaren ifadeleri alınmaya başlanacak.

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