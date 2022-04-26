Sürücü çıldırdı! Polisi böyle tehdit etti

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafik uygulamasında cep telefonu ile konuştuğu gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, tartıştığı trafik polisinin üzerine yürüyüp, tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, geçen pazar günü Esenyurt Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Tok isimli sürücü, araç kullanırken telefonla konuştuğu esnada polis ekiplerine yakalandı. Cezai işlem için durdurulan Tok ile trafik polisi arasında tartışma çıktı.

'SENİ ALDIRACAĞIM, ÇIKAR ÜNİFORMAYI TEK TEK ÇIKALIM'

Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışan sürücü çılgına döndü. Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden sürücü, daha sonra tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, "Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım” diyerek ortalığı birbirine kattı.

Polis memurunun üzerine yürüyen sürücüyü, çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok'a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.