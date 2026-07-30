Emre Kınay ve Emine Ün kızları Duru ile birlikte tatilde
Oyuncu Emre Kınay, eski eşi Emine Ün ve kızları Duru ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken objektiflere yansıdı
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 07:27 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2003-2009 yılları arasında evli kalan oyuncu Emre Kınay ile Emine Ün, kızları Duru ile birlikte Bodrum'da bir araya geldi. Eski eşler, Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.
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Kızlarıyla birlikte gün boyu plajda vakit geçiren Kınay ile Ün, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.
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Emre Kınay ve Emine Ün, bir ara sıcak havanın etkisiyle serinlemek için denize girdi.
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Eski eşlerin denizde uzun süre sohbet edip, samimi ve dostane tavırlar sergilediği görüldü.
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Emre Kınay ve Emine Ün'ün sohbetine, bir süre sonra kızları Duru da eşlik etti.
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Deniz keyfinin ardından Emine Ün, sudan çıkar çıkmaz köpeğinin yanına gidip daha sonra onunla vakit geçirdi.