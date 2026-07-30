Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2003-2009 yılları arasında evli kalan oyuncu Emre Kınay ile Emine Ün, kızları Duru ile birlikte Bodrum'da bir araya geldi. Eski eşler, Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi. Kızlarıyla birlikte gün boyu plajda vakit geçiren Kınay ile Ün, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.