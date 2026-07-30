Emre Kınay ve Emine Ün, kızları Duru ile birlikte tatilde
Oyuncu Emre Kınay, eski eşi Emine Ün ve kızları Duru ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken objektiflere yansıdı
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 07:27 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2003-2009 yılları arasında evli kalan oyuncu Emre Kınay ile Emine Ün, kızları Duru ile birlikte Bodrum'da bir araya geldi. Eski eşler, Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi. Kızlarıyla birlikte gün boyu plajda vakit geçiren Kınay ile Ün, güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.
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Emre Kınay ve Emine Ün, bir ara sıcak havanın etkisiyle serinlemek için denize girdi.
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Eski eşlerin denizde uzun süre sohbet edip, samimi ve dostane tavırlar sergilediği görüldü.