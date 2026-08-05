Gökhan Türkmen ve kızının Nişantaşı turu
Gökhan Türkmen, Nişantaşı'nda görüntülendi. Fit tarzıyla dikkat çeken Türkmen, kızı ve arkadaşıyla sohbet ederek yürüyüş yaptı
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 07:59 Güncelleme:
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Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, kızıyla Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
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Sokak tarzıyla dikkat çeken Gökhan Türkmen, kızı ve bir arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaptı.
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42 yaşındaki şarkıcının; kızı ve arkadaşıyla derin bir sohbette olduğu görüldü.