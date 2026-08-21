Hazal Filiz Küçükköse: Yaz benim için yeni başladı
Bu sene yazın keyfini süremediğini söyleyen oyuncu Filiz Küçükköse, yoğun iş temposuna dikkat çekerek, "Aslında yaz benim için yeni başladı ama biraz erken bitecek gibi görünüyor" dedi
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:49 Güncelleme:
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Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Edis konseri öncesinde objektiflere yansıdı.
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"HEYECANLA BEKLİYORUM"
Konser için büyük heyecan duyduğunu belirten oyuncu, "Edis'i dinlemeyi çok istiyordum. Fırsat bulunca kaçırmak istemedim ve hemen geldim. Ben de heyecanla bekliyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
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"YAZIN YARISI ÇALIŞARAK GEÇTİ"
Yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını ifade eden Küçükköse, yaz aylarının büyük bölümünü sette geçirdiğini söyledi. Oyuncu, "Yazın yarısı çalışarak geçti. Setim yeni bittiği için son bir haftadır rahatım. Aslında yaz benim için yeni başladı ama biraz erken bitecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.