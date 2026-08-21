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        Haberler Objektife Takılanlar Hazal Filiz Küçükköse: Yaz benim için yeni başladı

        Hazal Filiz Küçükköse: Yaz benim için yeni başladı

        Bu sene yazın keyfini süremediğini söyleyen oyuncu Filiz Küçükköse, yoğun iş temposuna dikkat çekerek, "Aslında yaz benim için yeni başladı ama biraz erken bitecek gibi görünüyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:49 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Edis konseri öncesinde objektiflere yansıdı.

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        "HEYECANLA BEKLİYORUM"

        Konser için büyük heyecan duyduğunu belirten oyuncu, "Edis'i dinlemeyi çok istiyordum. Fırsat bulunca kaçırmak istemedim ve hemen geldim. Ben de heyecanla bekliyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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        "YAZIN YARISI ÇALIŞARAK GEÇTİ"

        Yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını ifade eden Küçükköse, yaz aylarının büyük bölümünü sette geçirdiğini söyledi. Oyuncu, "Yazın yarısı çalışarak geçti. Setim yeni bittiği için son bir haftadır rahatım. Aslında yaz benim için yeni başladı ama biraz erken bitecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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        Konser şıklığıyla dikkat çeken Küçükköse, tarzıyla ilgili övgülere teşekkür etti. Muhabirlerin "Hazırlanmanız uzun sürüyor mu?" sorusunu da yanıtlayan oyuncu, "Ne giyeceğimi biliyorsam 10 dakika sürüyor. İnsan kendini tanıdıkça hazırlanmak da kolaylaşıyor" dedi.

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        #Hazal Filiz Küçükköse
        #Edis
        #etiket
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