Hazal Filiz Küçükköse: Yaz benim için yeni başladı

"YAZIN YARISI ÇALIŞARAK GEÇTİ"

Yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını ifade eden Küçükköse, yaz aylarının büyük bölümünü sette geçirdiğini söyledi. Oyuncu, "Yazın yarısı çalışarak geçti. Setim yeni bittiği için son bir haftadır rahatım. Aslında yaz benim için yeni başladı ama biraz erken bitecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.