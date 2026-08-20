Simge Sağın: Bu konuyla ilgili konuşmayacağım
Şarkıcı Simge Sağın, DJ İlkay Şencan ile birlikteliğini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı. Sağın, biten ilişkisiyle ilgili sorulara "Bu konuyla ilgili hiç konuşmayacağım" yanıtını verdi
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:53 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Demir, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Konseri izlemeye gelenler arasında şarkıcı Simge Sağında vardı.
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"BUGÜNE NASİP OLDU"
Büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Sağın, "Mert'i canlı dinlemeyi çok istiyordum, bugüne nasip oldu. İnsanlar çok eğlendi, bizler de çok keyif aldık" ifadelerini kullandı.
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Nisan ayında aşklarını ilan eden Simge Sağın ile İlkay Şencan, temmuz ayında yollarını ayırmıştı. Sağın, basın mensuplarının ayrılıkla ilgili sorularına yanıt vermek istemedi.