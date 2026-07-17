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        Haberler Dünyadan Kanye West, eşi Bianca Censori ile birlikte kızı North'u alışverişe çıkardı

        Kanye West, eşi Bianca Censori ile birlikte kızı North'u alışverişe çıkardı

        Kanye West, eski eşi Kim Kardashian ile olan birlikteliğinden doğan en büyük kızı North ve şimdiki eşi Bianca Censori'yle alışverişe çıktı. 13 yaşındaki North'un mavi saç ve siyah diş telleriyle sıra dışı görünümü dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        Kızını alışverişe çıkardı

        Kim Kardashian ve Kanye West'in en büyük çocuğu North, çılgın görünümüyle neredeyse tanınmaz halde objektife takıldı.

        13 yaşındaki North, babası Kanye West ve West'in eşi Bianca Censori ile Los Angeles'ta alışverişe çıktı. Yüzündeki piercing'lerin yanı sıra dudak ve burun piercing'leriyle de dikkat çeken North, babası Kanye West ve Bianca Censori ile mağazaları gezdi.

        Küçük kız mavi saçları, siyah diş telleri ve yüzünün yarısını kaplayan güneş gözlüğüyle sıra dışı bir görünüme bürünmüştü.

        Hem North, hem de Kanye West ve eşi baştan aşağı siyah kıyafetlerle dışarıdaydı.

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        Genelde dışarıda görüntülendiğinde objektiflere hep asık yüzüyle yansıyan Kanye West, bu defa kızı ve eşiyle gezerken gülümseyerek poz verdi.

        North ve üvey annesi Bianca Censori'nin iyi anlaştığı görülürken, bir ara küçük kızın Censori'ye telefonunda bir şey göstermesiyle birlikte kahkaha atmaları dikkat çekti.

        North West, rap şarkıcısı babası Kanye West'in izinden giderek şarkıcılığa adım attı. Küçük kız, mayıs ayında, 'N0rth4evr' adlı ilk EP'sini (kısaçalar) çıkardı. Bu çalışmasının tanıtımı için düzenlediği etkinliğe, babası Kanye West ve eşi Bianca Censori de katılmıştı.

        İlişkilerine 2012'de başlayan, 2014'te evlenen Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin bu evlilikte North ile birlikte dört çocuğu oldu. Kardashian, ilk iki çocuğunu kendisi dünyaya getirirken, sağlık sorunları nedeniyle diğer iki çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldı. Çift, 2021'de ayrıldı, 2022'de resmen boşandı.

        Kanye West ile Bianca Censori, Aralık 2022'de gizli bir törenle evlendi. Kim Kardashian ise West ile ayrıldıktan sonra 2021-2022 yılları arasında komedyen Pete Davidson ile yaklaşık dokuz ay süren bir birliktelik yaşadı. 2023'te Amerikan futbolcusu Odell Beckham Jr. ile altı aylık ilişkisi olan Kardashian, şu anda İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşıyor.

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        #Kanye West
        #bianca censori
        #kim kardashian
        #North West
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