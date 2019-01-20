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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yaşayan Mahmut Utan, aralarında "Kontes" ismini verdiği kazın da bulunduğu kümes hayvanlarıyla sabah sporu yaparken, akşamları da evine gelen tilki ailesini elleriyle besliyor.
SABAH SPORUNA KAZ DA KATILIYOR
İHA'nın haberine göre; Ovacık ilçesi Güneykonak köyünde turistik tesis işleten Mahmut Utan, aralarında "Kontes" isimli bir kazın da bulunduğu kümes hayvanlarıyla önce sohbet ediyor, ardından da gezintiye çıkıyor. Mahmut Utan'ın eşi ve kızıyla yaptığı sabah sporuna ise Kontes isimli kaz da katılıyor. Utan'la koşan kaz, sporun bitmesinin ardından diğer hayvanlarla kümesine dönüyor.
Mahmut Utan, evcil hayvanların yanı sıra akşamları evine gelen tilki ailesinin de karnını doyurmayı ihmal etmiyor. Eve gelen tilkiler önce pencere önünde kendilerini gösteriyor, ardından da açılan kapıdan içeri girerek kendileri için hazırlanan yiyecekle karnını doyuruyor. Ev sahiplerinin misafirperverliğinden memnun kalan tilkilerin evin içinde yatakların üzerinde gezecek kadar ortama alışık olması ise dikkat çekiyor.
"ÇETİN KIŞ ŞARTLARINDAN DOLAYI YABAN HAYVANLARI İNSANLARA İHTİYAÇ DUYUYOR"
Mahmut Utan, tilkilerden Özgür ismini verdiği hayvanın önce eve alıştığını, ardından da eşi ile iki yavrusunun geldiğini aktardı. Utan, “Kontes isimli bir kazımız var. Onun bir de erkeği vardı ancak Munzur Nehri’ni inerken kayboldu. O günden beri Kontes yalnız. Eşini bir türlü bulamadık. Onunla dışarı çıkıp geziyoruz. Koşuyor, sabah sporu yapıyoruz. Yine tavuklarımız var. Onlarla da geziyoruz” dedi.
Özgür isimli tilkinin iki yıldan bu yana evlerine geldiğini aktaran Mahmut Utan, “İçeriye kadar geliyor. Özgür’ün eşi, iki de yavrusu var. Akşam 6-7 arası yavruları geliyor, daha sonra da Özgür ve eşi geliyor. Burada çetin kış şartlarından dolayı yaban hayvanları insanlara ihtiyaç duyuyor. Kar yağdığı zaman hayvanların şartları da ağırlaşıyor. Onlara insan olarak yardımcı olmamız gerekiyor” diye konuştu.
"KAPIYI AÇMAZSAK KAPIYA VURUYOR"
Tilkileri eliyle besleyen Utan’ın kızı Sıla da, “Özgür her akşam buraya geliyor. Kapıyı açıp ona yemek veriyoruz. Önce cama zıplayıp kendini gösteriyor. Eğer açmazsak kapıya vuruyor. Yemeğini alıp gidiyor. Hayvanları koruyalım, hayvanlara işkence artık son bulsun” dedi.
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