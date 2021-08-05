Bahçedeki mısırların arasına Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Doğanşehir ilçesi Çığlık Mahallesi'ndeki bahçede mısırların arasına yasa dışı kenevir ekildiği belirlendi.Bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, 1340 kök Hint keneviri ele geçirdi.Hint kenevirlerini ektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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