Batur, depremin ardından bir süre okul binasında kaldıklarını, ardından da konteynere geçtiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burası ev gibi, iki ısıtıcısı, ocağı, televizyonu var, saymakla bitmez. Allah başımızdan devletimizi eksik etmesin, Cumhurbaşkanımıza Allah hayırlı ömür versin. Tekrar başımıza gelmesini Rabb'im nasip etsin inşallah. Yaşadığım mahalleye gidince deprem olduğu aklıma geliyor. Buraya geldiğim zaman depremi unutuyorum, sanki olmamış gibi. Burası bizim için yeni bir hayat, ikinci bir ev. Burada huzurluyuz. Allah razı olsun çok rahatız, her şeyimizi veriyorlar. Hiçbir şey inkar edilmez, yemesi olsun, içmesi olsun, ekmeği olsun. Üç öğün yemek veriyorlar."