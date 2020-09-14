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Malatya'da düğünde çekilen halay pahalıya patladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı

Malatya
İHA

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesinde yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıldı. Yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye jandarma ekipleri tarafından 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanırken, düğüne son verildi.

Öte yandan son dönemde Kovid-19 vakalarının arttığı Malatya’da jandarma ekipleri halkı hem bilinçlendirme hem de kurallara uyması noktasında yoğun mesai harcıyor. Jandarma sorumluluk sahasında yer alan düğünler başta olmak üzere mesire alanları ile umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri hatırlatılıyor. İHA'nın haberine göre; maske ve sosyal mesafe kurallarına kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, maske de dağıtıyor.

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