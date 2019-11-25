Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Zeyyat Ağaoğlu, Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark ve Abdurrahman Akyol mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, karar duruşmasında iddia makamının talebini sordu. Malatya Cumhuriyet Savcısı, dördüncü duruşmada mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan son savunmasını aldı. Zeyyat Ağaoğlu, son savunmasında, “Olayla ilgili yargılanan şahısları ilk defa mahkemede gördüm. Ben her zaman şiddete karşı durdum. Vahim sonuçları olacak bir olaya alet olmam. Tahliyemi talep ediyorum” beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Agit Murat Bark ise işlemediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu iddia etti.

Sanık Bark, kapı komşuları olan Ali Rıza Üzel ve ailesini arabayla bir kez hastane bir kez düğüne götürdüğünü ifade ederek, “Ehliyeti olmadığı için şoförlük yaptım” dedi.

Sanık değil mağdur olarak mahkeme huzurunda olduğunu savunan Bark, olayla ilgisinin olmadığını, terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini ve suçlamaları reddettiğini söyledi.

Bark, mahkeme başkanının ‘Ali Rıza Üzel’in kırsal alanda durmasından hiç şüphelenmedin mi?’ sorusuna, “Lavabo ihtiyacı için durduk. Elinde bir poşet vardı. Israrla ne olduğunu sordum, “esrardır” dedi” yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Abdurrahman Akyol ise Ali Rıza Üzel’in kanser olan ağabeyini insaniyetlik namına Ankara’ya hastaneye götürdüğünü ifade ederek, yola çıktığında gittiği yerlerde şüpheli bir durumla karşılaşmadığını iddia etti.

Sanık Akyol, patlayıcı madde sevkiyatı yapmadığını savunarak, “Hasta olan bir insanı hastaneye götürdüm. Patlayıcı maddeyle ilgim, bilgim yoktur. Ortada bir suç var ve ben bunun içinde değilim. Asılsız iddialarla ilgim yoktur. Tek yaptığım kanser hastası olan bir insanı hastaneye götürmektir. Ne terör ne de patlayıcılarla alakam yoktur” beyanında bulundu.

Ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü olarak tutuklanan sanık Ali Rıza Üzel, davanın esas sanığı olduğunu ifade etti.

Emniyet ve mahkemede verdiği ifadelerin net olduğunu anlatan Üzel, yattığı sürenin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti.

Avukatların esas hakkındaki savunmaları ile tutuklu sanıkların son sözlerini alan mahkeme heyeti daha sonra karar için duruşmaya ara verdi.

Mahkemeye heyeti, 30 dakika aradan sonra kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Ali Rıza Üzel’e ‘terör örgütü üyeliği’ ile ‘tehlike maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi’ suçlarından 23 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Üzel’e iyi hal indirimi uygulamadı.

Mahkeme, Zeyyat Ağaoğlu’na ‘terör örgütüne silah sağlama’ suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Abdurrahman Akyol ile Agit Murat Bark’a ise ‘terör örgütüne silah sağlama’ suçundan 12 yıl 6’şar hapis cezasına çarptırdı.

Ali Rızal Üzel, Zeyyat Ağaoğlu, Abdurrahman Akyol ve Agit Murat Bark’ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, tutuksuz yargılanan Mesut Demirok, Özcan Öden ve Hamit Güzelgül’ün ise beraatlarına hükmetti.

OLAY

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 1 Kasım 2018'de şüphelendikleri otomobili durdurmuş, aramada yakıt deposuna zulalanmış 30 pakette 28 kilo 60 gram patlayıcı, iki alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü Ali Rıza Üzel'in de bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da da 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde ele geçirilmişti.

Şüphelinin, Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı, Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.