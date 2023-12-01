Malatya'da terör operasyonunda 2 tutuklama

MALATYA'da,jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 2 şüpheli tutuklandı.

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