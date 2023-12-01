Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Malatya'da ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        Malatya'da ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı
        Malatya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Malatya'da Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Malatya'da öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermek için protokol imzalan...
        Malatya'da öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermek için protokol imzalan...
        Hekimhan'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı
        Hekimhan'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı
        Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da hırsızlık zanlısı 3 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da hırsızlık zanlısı 3 şüpheli tutuklandı