Malatya'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir kişi tutuklandı

Malatya'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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