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        Hekimhan'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi, evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:27
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        Hekimhan'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi, evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki evde, mutfakta gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı.

        Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Evde yaşayan G.O, tedbir amaçlı Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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