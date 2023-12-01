Hekimhan'da mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi, evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki evde, mutfakta gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı.

Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yaşayan G.O, tedbir amaçlı Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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