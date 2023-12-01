Malatya'da ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yapıldı

Malatya'da zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması dolayısıyla denetim gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi mevkisinde, 1 Aralık'ta başlayan ve 1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği uygulaması kapsamında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine bilgilendirici broşür verdi, lastiklerin diş derinliğini ölçtü.

Darende ilçesinde de Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlarda uygulamanın zorunlu olmamasına karşın can güvenliği ve sorunsuz seyahat için kış lastiği kullanılmasını önerdi.

1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.